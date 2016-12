TV5 10:02 bis 10:29 Sonstiges Littoral Retour à terre et partir en mer Après la blessure / Ze king of Queens Merken Marin-pêcheur est un métier difficile et lorsque l'accident arrive, il faut parfois se reconstruire, changer de cap, faire route sur l'île d'Oléron et son atelier des gens de mer. Les grands paquebots font rêver, certains en sont même littéralement " amoureux ". C'est le cas de Daniel Mounier. Au sommaire : "Après la blessure" : Après 15/20/30 ans de pêche au large, il arrive parfois qu'un accident interrompe le parcours professionnel des marins-pêcheurs. Pour ces hommes débarqués pour raison de santé, il est important de retrouver un travail sur le port. Ainsi, sur l'île d'Oléron est né l'Atelier des gens de mer, une entreprise adaptée qui permet la reconversion des marins débarqués après les blessures de la vie... "Ze king of Queens" : Après des années de disette, le port de Cherbourg a vu revenir les grands paquebots de croisière sur le fameux quai de France, et notamment le somptueux " Queen Mary ", bateau star de la Cunard, compagnie transatlantique anglaise de légende. Ici vit Daniel Mounier, un " Cunardophile ", passionné par les paquebots de la Cunard, au point d'en être devenu un expert et un ambassadeur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Marvyle Originaltitel: Littoral