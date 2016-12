TV5 00:00 bis 01:48 Sonstiges Faut pas rêver Chili, de l'île de Pâques à Valparaiso Mario, l'héritier des Moaï / Le photographe des Andes / Atacama, la quête de l'eau / Escale à Valparaiso F Merken Direction le Chili, l'île de Pâques et la mythique ville de Valparaiso, en passant par la cordillère des Andes et l'immense désert d'Atacama. Au programme, des rencontres surprenantes et chaleureuses dans des décors spectaculaires. Le voyage débute à plus de 3 600 kilomètres du continent, à l'île de Pâques. Au sommaire : "Mario, l'héritier des Moaï" : Mario Tuki est un Rapa Nui, un habitant de l'île de Pâques. Après ses études, il est revenu sur son île natale avec en poche un diplôme en écotourisme. Ses objectifs : permettre aux Pascuans de se réapproprier leurs origines culturelles, défendre leur langue et protéger le fragile écosystème de l'île sans pour autant refuser la modernité. "Le photographe des Andes" : Fernando Aceña parcourt la cordillère des Andes dans un drôle de camion qui lui sert à la fois de maison et de laboratoire. Un véritable appareil photo monté sur 4 roues qui lui permet de sillonner le territoire, village après village, à la découverte du peuple andin. "Atacama, la quête de l'eau" : Dans le désert de l'Atacama, partir à la quête de l'eau c'est rencontrer des habitants fiers et solidaires. À Quillagua, le village le plus sec au monde, il n'est pas tombé une goutte de pluie depuis 23 ans ! Alors quand Miguel arrive avec sa citerne pleine d'eau, ce petit village aux allures de western s'anime et lui fait la fête. Carlos, lui, habite une oasis fertile : San Pedro de Atacama. "Escale à Valparaiso" : Baie superbe au bord du Pacifique, Valparaiso fut au XIXe siècle l'un des plus grands ports d'Amérique du Sud ; son coeur bat toujours au rythme des cargos qui arrivent du monde entier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Gougler Originaltitel: Faut pas rêver