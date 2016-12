TV5 12:32 bis 13:23 Sonstiges Bye bye la Suisse Un bonheur fragile CH 2016 Merken Au Caire, Abeer et Jean-Luc veulent du calme et reportent la date de leur mariage. En Andalousie, Urs et Myriam emménagent dans leur propre chalet. En Allemagne, Alexandra et Remo doivent se montrer créatifs pour faire tourner leur zoo : ils décident d'organiser des mariages dans l'arène des tigres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bye bye la Suisse Regie: Regina Buol, Anne-Lise Von Bergen