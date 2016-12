TV5 00:09 bis 01:45 Sonstiges Win Win CH, B 2013 Merken L'ambitieux maire de Delémont organise, avec son ami chinois horloger, la demi-finale de Miss Chine en Suisse. Très médiatisé, le projet a pour but de faire exploser leur popularité... Mais les tribulations des jolies Chinoises dans le Jura vont créer de nombreuses tensions personnelles et politiques. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean-Luc Couchard (Paul Girard) Xiaoxing Cheng (Liu Jun) Anne Comte (Véronique Girard) Guy Lecluyse (René Solis) Frédéric Recrosio (Vincent Genoud) Xin Wang (Ting Ting) Bing Yin (Chang) Originaltitel: Win Win Regie: Claudio Tonetti Drehbuch: Jacques Akchoti, Béatrice Guelpa, Claudio Tonetti Musik: Frédéric Vercheval