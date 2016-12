TV5 22:55 bis 23:11 Sonstiges Géopolitis Renzi, quitte ou double CH Merken 4 décembre 2016. Le peuple italien se prononce sur la plus importante réforme constitutionnelle qu'ait connue l'Italie depuis la Constitution de 1948. Une réforme portée par Matteo Renzi qui est allé jusqu'à mettre son propre poste en jeu. L'occasion pour rappeler les forces et les faiblesses de cette Italie, membre originel de la CEE et de l'OTAN, 8e puissance économique mondiale. Mais la relance est poussive, le système bancaire fragile et le pouvoir politique souffre d'une instabilité chronique. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Marcel Mione Gäste: Gäste: Riccardo Bagnato (journaliste) Originaltitel: Géopolitis