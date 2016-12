TV5 12:33 bis 13:24 Sonstiges Homme d'état, face à face avec l'histoire F 2016 Merken Qu'est-ce qu'un homme d'État - En interrogeant des académiciens pour tenter de trouver une définition officielle, des hommes politiques français ou étrangers, des intellectuels et éditorialistes politiques, Jean-Pierre Bertrand tente de répondre à cette question. L'occasion d'évoquer des personnalités, hommes et femmes, qui sont définitivement entrées dans l'Histoire. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Homme d'état, face à face avec l'histoire Regie: Jean-Pierre Bertrand