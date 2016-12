Das Erste 16:10 bis 17:00 Dokusoap Verrückt nach Meer Die Wasserfälle von Samoa D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Die Passagiere Angie, Peter, Steffi und Alex entdecken die Naturschönheiten von Samoa und beweisen Mut: Sie springen durch Wasserfälle und rutschen auf "Sliding Rocks" in die Tiefe. An Bord pfeift Schreinerpraktikantin Isabell ihre starken Männer zusammen: Das Energiebündel hat eine Rugby-Mannschaft aufgestellt und will im nächsten Hafen ein einheimisches Team zum Match herausfordern! Küchenpraktikant Steven steht mit Sous Chefin Tamara auf Kriegsfuß und für Schlagerstar Julian David ist der große Tag gekommen: Er wird endlich sein Konzert geben - wenn seine Stimme hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer