Österreich 1 22:05 bis 00:00 Sonstiges Ö1 extra Über das "größte Kunstwerk". Johan Sebastian Bachs Messe in h-Moll BWV 232 Der "Kanon" ist von Pachelbel, die "Neunte" ist von Beethoven, die "Unvollendete" ist von Schubert und die "Hohe Messe" ist von Bach. Es gibt ein paar wenige Werke in der europäischen Musikgeschichte, deren gängige Titel die Nennung des Komponisten entbehrlich scheinen lassen. Im Erstdruck von 1818 hieß es: Ankündigung des größten musikalischen Kunstwerks aller Zeiten und Völker. Beim Eröffnungskonzert des diesjährigen Festival Musica Sacra dirigierte Otto Kargl dieses Werk im Dom von St. Pölten; Ö1 sendet die Aufnahme am 25. Dezember in der "Matinee". In "Ö1 extra" spricht Gustav Danzinger mit Otto Kargl über Bachs Messe als künstlerisches Testament, über Bach als Kontrapunktiker, als Theologe, als Zahlenmystiker und als Menschenkenner, sowie über Fragen der Interpretation.