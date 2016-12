Österreich 1 16:00 bis 17:00 Sonstiges Hörbücher Suzanne von Borsody liest das gefeierte Debut von Emma Cline "The Girls" / Wir präsentieren den Roman "Der Kleine Prinz" als vielstimmiges Hörspiel / Zum Abschluss des Shakespear-Jahres trägt Katharina Thalbach vier Stücke als Solospiel vor / Sven Regener präsentiert den "Prozess" von Franz Kafka / Michael Heltau liest aus dem Leben des Leibpferdes von Kaiser Franz Joseph / Wir hören Dichtern, Schriftstellern und Philosophen zu, die sich seit vielen Jahrhunderten über das Geheimnis glücklichen Lebens Gedanken machen / Renata Schmidtkunz im Gespräch mit Margit und Heinz Fischer Merken Suzanne von Borsody liest das gefeierte Debut von Emma Cline "The Girls" / Wir präsentieren den Roman "Der Kleine Prinz" als vielstimmiges Hörspiel / Zum Abschluss des Shakespear-Jahres trägt Katharina Thalbach vier Stücke als Solospiel vor / Sven Regener präsentiert den "Prozess" von Franz Kafka / Michael Heltau liest aus dem Leben des Leibpferdes von Kaiser Franz Joseph / Wir hören Dichtern, Schriftstellern und Philosophen zu, die sich seit vielen Jahrhunderten über das Geheimnis glücklichen Lebens Gedanken machen / Renata Schmidtkunz im Gespräch mit Margit und Heinz Fischer In Google-Kalender eintragen Moderation: Monika Kalcsics