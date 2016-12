Constable Ichabod Crane (Johnny Depp) wird in die verschlafene Gemeinde Sleepy Hollow geschickt, um dort eine grauenvolle Mordserie aufzuklären. Zunächst will er nicht glauben, dass es sich beim Schuldigen um einen kopflosen Reiter handeln soll, wie ihm alle Einwohner versichern. Doch als er mit eigenen Augen Zeuge der Bluttat wird, wird das Wertesystem des rationalen Kopfmenschen Crane auf den Kopf gestellt.

Köpfe rollen - und so manchem werden die Augen übergehen. Einmal mehr stellt Tim Burton mit seinem opulenten und symbolträchtigen Horrormärchen faszinierend unter Beweis, dass er einer der visuell virtuosesten Big-Budget-Regisseure ist. Johnny Depp und Christina Ricci stehen im Zentrum des morbiden Mörder-Mystery-Menuetts, das sich auch auf humorvolle Weise vor diversen Horrorklassikern verbeugt.