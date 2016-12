Sat.1 01:10 bis 02:00 Krimiserie Criminal Minds Die Gang USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Zwei Gefängniswärter werden an ihrem Arbeitsplatz brutal ermordet. Jemand stopfte ihnen eine Socke in den Mund und brach ihnen sieben Finger. Als die BAU im Knast ermittelt, wird eine weitere Person ermordet - dieses Mal ein Insasse. Offenbar wusste er zu viel. Schnell vermuten die Agents, dass jemand vom Personal in die Mordserie verwickelt ist. Das, was sie aufdecken, ist an Grausamkeit nicht zu übertreffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Thomas Gibson Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12