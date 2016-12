Bayern 2 10:05 bis 12:00 Sonstiges Notizbuch Ein Jahr Klimavertrag von Paris. Was ist inzwischen passiert? Merken Die Klimakonferenz von Paris im vergangenen Jahr gilt als Erfolg - schließlich konnten sich die Staaten auf einen neuen Weltklimavertrag einigen. Die EU hat erst kürzlich den Weg geebnet für eine rasche Umsetzung. Industrie- und Schwellenländer sollen ab sofort zusammen gegen den Klimawandel vorgehen. Klappt das in der Praxis? Und wie funktioniert Klimaschutz hierzulande? Wird er nur als Verzicht und Einschränkung empfunden oder auch als Chance und Verbesserung? Jutta Schilcher stellt im Notizbuch "Nah dran" den aktuellen Stand des Weltklimapakts dar und zeigt, was für den Klimaschutz hier bei uns getan wird - oder getan werden müsste. In Google-Kalender eintragen