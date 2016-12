ATV 2 13:00 bis 16:35 Fantasyfilm Earthsea - Die Saga von Erdsee USA, CDN 2004 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Einst von Dämonen, den Namenlosen, beherrscht, können die Bewohner des mystischen Erdsees wieder in Frieden leben. Die entsetzlichen Kreaturen wurden von der Hohepriesterin Thar in den Turm von Atuan verbannt und als Zeichen für den glorreichen Sieg gilt das magische Friedensamulett. Als das Amulett jedoch nach Jahrhunderten zerstört wird, versetzt das die Bewohner in Angst und Schrecken. Der skrupellose König Tygath will die Chance nutzen um das gesamte Reich an sich zu reißen und die Zukunft des Landes liegt ausgerechnet in den Händen des jungen und unerfahrenen Zauberschülers Ged?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shawn Ashmore (Ged) Kristin Kreuk (Tenar) Isabella Rossellini (Hohepriesterin Thar) Danny Glover (Ogion) Sebastian Roché (König Tygath) Chris Gauthier (Vetch) Jennifer Calvert (Kossil) Originaltitel: Earthsea Regie: Robert Lieberman Drehbuch: Gavin Scott, Ursula K. Le Guin Kamera: Steve Danyluk Musik: Jeff Rona