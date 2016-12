ATV 00:10 bis 02:25 Komödie Dumm und Dümmer USA 1994 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die Brüder Peter und Bobby Farelly sind dafür bekannt, dass sie in ihren Filmen die vor allem in den USA der 90er Jahre gepflegte "political correctness" auf höchst unterhaltsame Weise aus den Angeln heben. Derbe Kalauer und Gags unter der Gürtellinie sind die Spezialität von Peter und Bobby Farrelly. Egal, ob sich Jeff Daniels in "Dumm und Dümmer" in einem alten Schrank erleichtert, Woody Harrelson in "Kingpin" einen glücklichen Stier hinterlässt oder Ben Stiller in "Verrückt nach Mary" mit einem seine Weichteile nicht mehr freigeben wollenden Reißverschluss kämpft - Peter und Bobby Farrelly schaffen es immer wieder, dass sich das Publikum vor Lachen kugelt. "Dumm und Dümmer" war ihr Debüt, mit dem sie der amerikanischen Gesellschaft den Spiegel vorhielten. Und das mit einer Gnadenlosigkeit, die einem Hören und Sehen vergehen lassen würde - wäre es nicht so spaßig, den beiden Protagonisten bei ihrem wahnwitzigen Treiben zuzusehen. Doch selbst die Farrellys kennen eine Grenze: "Wenn wir mehr verletzen als nur den guten Geschmack, dann schneiden wir es heraus." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Carrey (Lloyd Christmas) Jeff Daniels (Harry Dunne) Lauren Holly (Mary Swanson) Mike Starr (Joe Mentalino) Karen Duffy (J.P. Shay) Charles Rocket (Nicholas Andre) Victoria Rowell (Athletic Beauty) Originaltitel: Dumb and Dumber Regie: Peter Farrelly, Bobby Farrelly Drehbuch: Peter Farrelly, Bennett Yellin, Bobby Farrelly Kamera: Mark Irwin Musik: Todd Rundgren Altersempfehlung: ab 12