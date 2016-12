KI.KA 13:20 bis 13:40 Trickserie 4 ½ Freunde Folge: 4 Eine rätselhafte Hundedame E, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Eine rätselhafte Hundedame: Beim Casting für einen Hundekuchen-Werbespot trifft Dandy seine alte Freundin Madeleine wieder. Es ist für ihn ein Glück, als sein Konkurrent Flappy plötzlich spurlos verschwindet. Denn so bekommt Dandy die Hauptrolle neben seiner guten Freundin Madeleine. Während Dandy sich vor der Kamera ins Zeug legt, suchen die Freunde nach Flappy. Ist der Hund etwa wegen seines kostbaren Halsbandes entführt worden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Four and a Half Friends Regie: Juan Carlos Concha, Javier Galán Drehbuch: Cristina Broquetas, Daniel Gonzáles, Eduard Sola, Jon Groves, Carles Salas Musik: Toni M. Mir