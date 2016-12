KI.KA 19:25 bis 19:50 Magazin pur+ Traumjob Pilot D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Traumjob Pilot: Auf 10.000 Metern Höhe mit einer Geschwindigkeit von 900 km/h stundenlang auf zahlreiche Computer-Bildschirme starren und dafür sorgen, dass über 200 Leute sicher um den Globus fliegen, das macht ein Pilot. Aber wie groß ist der Unterschied zwischen einer Flugsimulator-Trainingsstunde daheim am PC und der Realität. Kann jemand, der am PC einen Flug souverän meistert, in der Pilotenkanzel eines realen Flugzeugs bestehen? Was muss ein Pilot wirklich können? pur+ Moderator Eric Mayer will es wissen und ist bei den Stationen der Pilotenausbildung dabei. Die knallharten Aufnahmetests, die nur die wenigsten Bewerber schaffen. Denn hier muss man seine Fähigkeiten, in Englisch, logischem Denken, Konzentration, Belastbarkeit und technisch-physikalischem Wissen unter Beweis stellen. Eric Mayer, der pur+ Stuntman des Wissens, wird sich den Prüfungen stellen. Als nächstes folgt der praktische Teil: Eric durchläuft mehrere Stationen der Pilotenausbildung, und er lernt fliegen, zumindest am Flugsimulator der Lufthansa. Hier werden auch Extrem- und Notfallsituationen geübt. Zum Abschluss erlebt Eric den Tag eines Flugkapitäns der Lufthansa, sowohl am Boden, wie auch in der Luft. Welche Herausforderungen gibt es vor, nach und vor allem während eines Fluges für den Piloten zu bestehen? Von Trimmrädern und Schubhebeln bis zu Besonderheiten der Uniform, Eric geht an Bord und findet es garantiert heraus. pur+ - Das Entdeckermagazin mit Eric Mayer Mehr wissen macht nix! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: pur+ Drehbuch: Wolfgang Pruss