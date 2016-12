hr2 10:05 bis 11:55 Sonstiges Klassikzeit Merken <bk>Fauré: Sicilienne aus "Pelléas et Mélisande" (Boston Symphony Orchestra, Leitung: Seiji Ozawa)<ek><bk>J.S. Bach: Violinkonzert E-Dur BWV 1042 (Hilary Hahn; Los Angeles Chamber Orchestra, Leitung: Jeffrey Kahane)<ek><bk>Chopin: Fantaisie-Impromptu cis-Moll op. 66 (Anatol Ugorski, Klavier)<ek><bk>Bizet: 1. Arlésienne-Suite (Orchestre du Capitole de Toulouse, Leitung: Michel Plasson)<ek><bk>Prokofjew: 1. Sinfonie D-Dur op. 25, "Symphonie classique" (Chamber Orchestra of Europe, Leitung: Claudio Abbado)<ek><bk>Saint-Saëns: Romanze F-Dur op. 36 für Horn und Klavier (André Cazalet; Laurent Wagschal) In Google-Kalender eintragen