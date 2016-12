NDR Info 20:15 bis 20:30 Sonstiges ZeitZeichen Im Jahr 606: Der Geburtstag von Fatima, Tochter des islamischen Propheten Mohammed Merken Ein blaues Auge, eine winkende Hand - jeder, der mal durch den Orient gereist ist, kennt diese Talismane: Das Auge der Fatima und die Hand der Fatima - ein Schutz gegen den bösen Blick. Eltern schenken die Anhänger ihren Kindern als Schmuck, auf Lastwagen gemalt strahlt das übergroße blaue Auge. Unter den Rückspiegeln von Taxis baumelt die winkende Hand: Symbole für Fatima, die jüngste Tochter des islamischen Propheten Mohammed. Sie ist omnipräsent und doch so rätselhaft. Verheiratet mit Ali, war sie die Mutter der einzigen Prophetenenkel, Hassan und Hussein. Verehrt von Sunniten und Schiiten wurde Fatima im Lauf der Jahrhunderte religiös überhöht und erhielt in der Verehrung viele Züge der christlichen Maria, der Mutter Jesu. Im Gegensatz zu Maria aber, der im Koran viele Zeilen gewidmet sind, wurde die Prophetentochter dort kein einziges Mal erwähnt. Fatima bleibt historisch ungreifbar und bis heute rätselhaft. In Google-Kalender eintragen