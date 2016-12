ORF 3 22:40 bis 01:00 Historienfilm Heinrich von Kleist: Michael Kohlhaas F, D 2013 Nach der Novelle von Heinrich von Kleist 2016-12-08 02:55 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Winter, 1532: Der Rosshändler Michael Kohlhaas führt ein Dutzend Pferde durch die Berge. Plötzlich versperrt ihm in der Nähe eines Schlosses ein Schlagbaum den Weg. Der Schlossherr, ein junger Baron, verlangt einen Passierschein. Als er den nicht vorlegen kann, fordert der Baron von Kohlhaas zwei junge prächtige Rappen als Pfand. Nach anfänglichen Protesten fügt sich der Pferdehändler. Bei seiner Rückkehr befinden sich die Rappen in einem jämmerlichen Zustand, da der Baron die edlen Pferde bei schwerer Feldarbeit eingesetzt hat. Kohlhaas fordert beharrlich, seine Rappen so zurückzubekommen, wie sie waren: schön und bei guter Gesundheit, andernfalls werde er die Sache vor Gericht bringen. Da der junge Baron jedoch einen einflussreichen Verwandten besitzt, wird Kohlhaas' Klage drei Mal abgewiesen. Damit ihrem Mann Gerechtigkeit widerfahre, begibt sich nun seine Frau Judith an den Hof der Prinzessin, um dort für seine Sache vorzusprechen. In einem Gedränge wird sie von einer Wache lebensgefährlich verletzt. An ihrem Sterbebett schwört Kohlhaas Rache. Er bewaffnet eine Schar von Knechten. Unter seiner Führung wird das Schloss auf der Suche nach dem Baron niedergebrannt. Frauen und Kinder lässt man laufen, aber der Verwalter und seine Familie werden grausam niedergemetzelt. Beim Verlassen des verwüsteten Schlosses spricht Kohlhaas eine landesweite Drohung aus. Damit ihm endlich Gerechtigkeit widerfahre, überzieht Kohlhaas bald mit 200 Mann, einer regelrechten Armee mit Wagen und Kanonen, einen ganzen Landstrich mit einer blutigen Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Michael Kohlhaas) Bruno Ganz (Der Gouverneur) Denis Lavant (Der Theologe) Mélusine Mayance (Lisbeth) David Kross (Der Prediger) Delphine Chuillot (Judith) Sergi López (Der Armlose) Originaltitel: Michael Kohlhaas Regie: Arnaud des Pallières Drehbuch: Christelle Berthevas, Arnaud des Pallières Kamera: Jeanne Lapoirie Musik: Martin Wheeler, The Witches Altersempfehlung: ab 12