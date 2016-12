Bayern 4 19:05 bis 20:00 Sonstiges KlassikPlus Madonna im Erdbeerfeld. Marien-Liebeslieder Merken Sie ist ein lebendiger Mythos. Geheimnisvoll und unerklärlich.Maria, die jungfräuliche Mutter, die das Christkind unter dem Herzen trägt. Keine andere Frau, die vor rund 2000 Jahren gelebt hat, wird bis in die Gegenwart so verehrt wie sie. Sie ist die "Patrona Bavariae", die Schutzfrau des Bayernlandes und eine der wichtigsten Ikonen der abendländischen Kultur. Die Marienverehrung hat eine lange Tradition, die in der Malerei, Dichtung und besonders in der Musik lebendig ist. In der Kunst sieht man sie mit allen erdenklich mythologischen Attributen versehen, mit einem Kranz von Sternen um ihr Haupt bis hin zur mittelalterlichen Darstellung Marias im Erdbeerfeld.Der Schatz an Marienliedern und Hymnen vom Mittelalter bis zur Gegenwart ist unerschöpflich. KlassikPlus an Mariä Empfängnis ganz im Zeichen marianischer Liebeslied - Vertonungen. Maria Schemm-Andresen stellt Kompositionen von Bach, Biber, Carissimi, Charpentier, Grieg, Hindemith, Lennon/Mc Cartney, Monteverdi, Mendelssohn, Strozzi, Pärt u.a. vor. In Google-Kalender eintragen