Deutschlandfunk 22:05 bis 22:50 Sonstiges Historische Aufnahmen Sternstunden Merken <bk>Robert Schumann: Sinfonie Nr. 4 d-Moll op. 120 (New Philharmonia Orchestra London, Leitung: Riccardo Muti) (Uraufführung der Urfassung am 6. Dezember vor 175 Jahren im Leipziger Gewandhaus) In Google-Kalender eintragen