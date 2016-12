puls 4 00:30 bis 02:20 Actionfilm Universal Soldier: Regeneration USA 2009 2016-12-10 02:55 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Angeführt von enttäuschten Ex-Rotarmisten und mit zwei als Geiseln genommenen Präsidentenkinder im Gepäck okkupiert eine zahlenstarke Terrorbande die Ruine von Tschernobyl, vermint das Gelände mit Sprengsätzen und stellt freche Forderungen. Als die eilig mobilisierten Sicherheitskräfte von nur einem einzelnen technisch modifizierten Superkrieger praktisch im Alleinganz zurück geschlagen werden, beschließt die Regierung, ihren eigenen verbliebenen Superkrieger zu reaktivieren. Der ist zwar ein älteres Modell, vermag dafür aber besser zu improvisieren. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jean-Claude Van Damme (Luc Deveraux) Dolph Lundgren (Andrew Scott) Andrei "The Pitbull" Arlovski (NGU) Mike Pyle (Captain Kevin Burke) Garry Cooper (Dr. Porter) Corey Johnson (Col. John Coby) Emily Joyce (Dr. Sandra Flemming) Originaltitel: Universal Soldier: A New Beginning Regie: John Hyams Drehbuch: Victor Ostrovsky Kamera: Peter Hyams Musik: Kris Hill, Michael Krassner Altersempfehlung: ab 18