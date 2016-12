puls 4 09:15 bis 11:05 Komödie School of Rock USA, D 2003 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dewey Finn (Jack Black) ist Leadgitarrist einer aufstrebenden Rockband. Doch nach einem schmachvollen Clubauftritt erhält er den Laufpass von seinen genervten Kollegen. Also sucht Dewey sein Glück als Hilfslehrer am elitären Bildungsinstitut der Direktorin Rosalie Mullins (Joan Cusack), der er sich dreist unter falscher Identität vorstellt. Seinen konsternierten Schülern lehrt Finn das einzige, was er selbst gelernt hat, nämlich die Kunst des Rock'n'Roll.

Zehn Jahre nach seinem mit der Rockmusik der 70er durchtränkten Kultklassiker "Dazed and Confused" liefert Independent-Regisseur Richard Linklater ("Before Sunrise") mit dieser rundum unterhaltsamen Familienkomödie sein bisher kommerziellstes Werk. Schauspieler: Jack Black (Dewey Finn) Joan Cusack (Direktorin Rosalie Mullins) Mike White (Ned Schneebly) Sarah Silverman (Patty Di Marco) Miranda Cosgrove (Summer Hathaway) Joey Gaydos Jr. (Zack) Adam Pascal (Theo) Originaltitel: The School of Rock Regie: Richard Linklater Drehbuch: Mike White Kamera: Rogier Stoffers Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 6