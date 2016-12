ORF 1 15:10 bis 16:35 Trickfilm Die Hüter des Lichts USA 2012 Nach dem Buch von William Joyce 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Sie sind die Helden unserer Kinder: Der Weihnachtsmann North, Osterhase Bunny, die Zahnfee Tooth und der Sandmann. Die Helden unserer Kindertage nennen sich die 'Hüter des Lichts', denn sie bewahren seit langer Zeit die Träume und Hoffnungen der Kinder. Doch der bösartige Pitch will die Macht an sich reißen und hat sich zu diesem Zweck den dunklen Plan ausgedacht, Alpträume in die Kinderköpfe einzupflanzen. Die Legenden brauchen Hilfe im Kampf gegen Pitch und müssen notgedrungen die Hilfe von Spaßvogel Jack Frost in Anspruch nehmen. Der sympathische Kobold weiß zunächst gar nicht, dass er mit seinem Zauberstab mehr anrichten kann, als flächendeckendes Schneechaos. Doch die Zeit wird knapp, denn je mehr Kinder ihren Glauben an den Weihnachtsmann & Co. verlieren, umso mehr schwindet auch die Kraft der Legenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Florian David Fitz (Jack Frost) Klaus-Dieter Klebsch (Weihnachtsmann) Hannah Herzsprung (Zahnfee) Matze Knop (Osterhase) Originaltitel: Rise of the Guardians Regie: Peter Ramsey Drehbuch: David Lindsay-Abaire Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 6