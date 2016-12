ORF 3 20:15 bis 21:25 Porträt André Hellers Menschenkinder Josef Hader Josef Hader A 2016 Stereo 16:9 Merken Josef Hader ist als Kabarettist, Schauspieler und Drehbuchautor vielgerühmt und heißgeliebt. Als Schauspieler war er zuletzt in der Literaturverfilmung von Stefan Zweigs Roman "Vor der Morgenröte" zu sehen. Die hoch gelobte Verfilmung wird von Österreich als Anwärter zum besten fremdsprachigen Film bei der Oscarverleihung 2017 ins Rennen geschickt. Im Gespräch mit André Heller wirft er einen Blick auf sein Aufwachsen im Mühlviertel, seine ersten Bühnenauftritte im Klosterinternat bis hin zu seinen ersten Rollen in Kinofilmen. Hader gibt nicht nur Einblicke in seinen beruflichen Werdegang, sondern lässt die ZuseherInnen auch an seiner sehr privaten Gedankenwelt teilhaben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: André Hellers Menschenkinder