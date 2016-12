ORF 3 14:20 bis 16:45 Drama Stefanie Zweig: Nirgendwo in Afrika D 2001 Nach dem Roman von Stefanie Zweig 2016-12-09 12:50 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach dem autobiografischen Roman von Stefanie Zweig entstandenes Afrika-Epos über eine deutsche Familie, die sich 1938 in einer fremden Welt zu Recht finden muss: Im Jahr 1938 müssen Jettel und ihre Tochter Regina Deutschland verlassen und vor den Nazis zu Ehemann Walter flüchten, der versucht, sich in Afrika eine Existenz aufzubauen. Während sich Regina in der neuen Welt mühelos zurechtfindet und Freundschaft mit dem einheimischen Koch Owuor schließt, stehen Jettel und Walter vor den Trümmern ihrer Ehe. Nach dem autobiografischen Roman von Stefanie Zweig wagte sich Caroline Link mit ihrem dritten Film an ihre bislang ambitionierteste Filmarbeit, die unter großem Aufwand an Originalschauplätzen gedreht wurde. Mit beeindruckenden Kinobildern als prächtige Kulisse beweist Link abermals ihr Gespür für genaue Figurenzeichnung, glaubwürdige Konflikte und ehrliche Emotionen. Mit: Juliane Köhler (Jettel Redlich), Merab Ninidze (Walter Redlich), Matthias Habich (Süßkind), Sidede Onyulo (Owuor), Lea Kurka (Regina Redlich (Kind)), Karoline Eckertz (Regina Redlich), Gerd Heinz (Max), Hildegard Schmahl (Ina), Maritta Horwarth (Liesel), Regine Zimmermann (Käthe), Gabrielle Odinis (Dienstmädchen), Bettina Redlich (Frau Sadler), Julia Leidl (Inge), Mechthild Großmann (Elsa Konrad). Deutschland, Literatur-Verfilmung, 2001 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juliane Köhler (Jettel Redlich) Merab Ninidze (Walter Redlich) Karoline Eckertz (Regina Redlich) Lea Kurka (Regina als Kind) Sidede Onyulo (Owuor) Matthias Habich (Walter Süßkind) Gerd Heinz (Max) Originaltitel: Nirgendwo in Afrika Regie: Caroline Link Drehbuch: Caroline Link Kamera: Gernot Roll Musik: Niki Reiser Altersempfehlung: ab 6