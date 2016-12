ORF 3 12:25 bis 14:20 Liebesfilm Benoîte Groult: Salz auf unserer Haut D, CDN, F 1992 Nach einer Vorlage von Benoîte Groult Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Faszinierende Verfilmung nach dem Bucherfolg von Benoite Groult: George, die junge, intellektuelle Tochter eines Schotten und einer Französin, verliebt sich in den Sommerferien in einem schottischen Dorf in den Bauernsohn Gavin. Diese Liebe soll die beiden ein Leben lang nicht mehr loslassen, auch wenn George, zurück in Paris, studiert und eine emotionslose Sex-Affäre lebt, während Gavin Fischer wird und sich mit der bodenständigen Josie verlobt. Noch Jahrzehnte später - George ist geschieden und lebt mit ihrem Sohn an der amerikanischen Ostküste, Gavin ist Vater dreier Kinder und immer noch Fischer - halten sie an ihrer von den Nöten des Alltags unbelasteten "amour fou" fest, die erst durch Gavins Tod ein Ende findet. Mit: Greta Scacchi, Vincent D'Onofrio, Anais Jeanneret, Petra Berndt, Claudine Auger, Rolf Illig, Laszlo I. Kish, Shirley Henderson, Hanns Zischler, Barbara Jones, Sandra Voe. Deutschland/Kanada/Frankreich, Literatur-Verfilmung, 1992 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Greta Scacchi (George McEwan) Vincent D'Onofrio (Gavin McCall) Shirley Henderson (Mary) Anaïs Jeanneret (Frederique) Hanns Zischler (Sidney) Petra Berndt (Jodie) Rolf Illig (Georges Vater) Originaltitel: Salt on Our Skin Regie: Andrew Birkin Drehbuch: Andrew Birkin, Bee Gilbert Kamera: Dietrich Lohmann Musik: Klaus Doldinger Altersempfehlung: ab 12