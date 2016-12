ORF 3 08:25 bis 10:30 Musik Erlebnis Bühne Matinee Konzert der Wiener Philharmoniker mit Riccardo Muti & Anne-Sophie Mutter Pjotr Tschaikowski: Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35 / Johannes Brahms: Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73 2015 16:9 Dolby Digital Merken Hochkarätig besetzt präsentiert sich diese Konzert-Matinée der Wiener Philharmoniker bei den Salzburger Festspielen 2015 - mit Dirigent Riccardo Muti und der Geigerin Anne-Sophie Mutter! Auf dem Programm stehen Tschaikowskis Konzert für Violine und Orchester in D-Dur op. 35 sowie die Sinfonie Nr. 2 in D-Dur op. 73 von Johannes Brahms. Mit Tschaikowskis Violinkonzert feiert die Stargeigerin ein denkwürdiges Jubiläum, denn vor mehr als 30 Jahren hat sie es bereits bei den Salzburger Festspielen unter der Leitung ihres Mentors Herbert von Karajan gespielt. Auf Karajan geht auch Riccardo Mutis jahrzehntelange Verbundenheit mit den Festspielen zurück. Er war es, der den damals 30-jährigen Muti erstmals nach Salzburg einlud... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Anne-Sophie Mutter (Violine) Originaltitel: Erlebnis Bühne Matinee