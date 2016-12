Anixe HD 07:00 bis 07:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Paolo hat eine richtige Pechsträhne: Sein "TreMono" ist weg, und alles geht schief. In dieser verfahrenen Situation macht ihm ausgerechnet Zapf ein interessantes Angebot ... Ronnie hat endlich herausgefunden, warum Angie so überstürzt ausgezogen ist. Sie kann Georg Steinfeld davon überzeugen, ihre Freundin nicht wegen des Uhrendiebstahls anzuzeigen und ihr eine zweite Chance zu geben. Doch wo steckt Angie jetzt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Florentine Lahme (Karen Stember) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Mareike Fell (Michaela Beck) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Jörg Zufall (Uwe Bentick) Bert Stevens (Hubert Zapf) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer

