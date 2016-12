ORF 1 10:20 bis 11:25 Trickfilm Bambi USA 1942 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In einem Wald wird ein kleiner Hirsch namens Bambi geboren. Schnell verbreitet sich die Nachricht im Wald. Alle Tiere versammeln sich, um das junge Rehkitz zu begrüssen. Liebevoll wird es von seiner Mutter umsorgt und erlebt mit seinen beiden Freunden, dem Hasen Klopfer und dem Stinktier Blume, spannende Abenteuer. Sommer und Herbst vergehen wie im Fluge, und die drei wachsen in zunächst sorglosen Zeiten auf. Als Bambi im Winter seine Mutter durch die Kugel eines Jägers verliert, ist es damit vorbei. Von nun an kümmert sich Bambis Vater, der grosse Fürst des Waldes, um das Rehkitz. Bambi ist schon bald ausgewachsen und hat gelernt, dass das Leben Bedrohungen mit sich bringt. Als seine Freundin Feline aufgrund einer Meute Jäger in Todesgefahr gerät, weiss Bambi, dass er Feline nicht im Stich lassen kann und übernimmt Verantwortung. Bambi basiert auf dem Kinderbuch "Bambi - Eine Lebensgeschichte aus dem Walde" von Felix Salten und gilt auch heute noch als eines der ganz grossen Meisterwerke von Walt Disney. Nach über sieben Jahren Produktionsdauer unter der Regie von David Hand begann Bambi als Flop und bahnte sich allein aus den Kinoeinnahmen einen Weg in die Top 50 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Sven Plate (Bambi) Almut Eggert (Bambis Mutter) Arnold Marquis (Bambis Vater) Hardie Albright (Bambi - engl OF) Originaltitel: Bambi Regie: David Hand Drehbuch: Perce Pearce, Larry Morey Musik: Frank Churchill, Edward H. Plumb Altersempfehlung: ab 6