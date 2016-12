ORF 1 07:05 bis 07:30 Kinderserie Servus Kasperl Kasperl & Pezi: Hilfe, die Großfüße kommen A 2010 Stereo 16:9 Merken Der Klassiker des österreichischen Kinderfernsehens mit amüsanten Kasperlstücken und vielen Möglichkeiten zum Mitspielen! Heute: Großalarm in der Märchenstadt. Auf dem Hauptplatz wurde ein riesengroßer Schuh entdeckt. Dr. Servatius glaubt, dass die Märchenstadt von Riesen angegriffen wird. Nun sollen sich alle Bürger der Stadt zur Lagebesprechung am Hauptplatz einfinden, denn Dr. Servatius hat bereits einen Plan geschmiedet, um die Riesen zu fangen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Servus Kasperl

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 358 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 118 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 118 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 118 Min.