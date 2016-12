ORF 2 04:05 bis 05:05 Dokumentation Advent in Vorarlberg A 2016 Stereo 16:9 Merken Bei "Advent in Vorarlberg" erwartet die Zuschauer eine stimmungsvolle Reise durch Vorarlberg in der Vorweihnachtszeit. Die Sendung bietet eine abwechslungsreiche Kombination von interessanten Geschichten, Brauchtum und Volksmusik aus Schoppernau im Bregenzerwald, Brand im Brandnertal und Riezlern im Kleinwalsertal. Im Zisterzienser- Kloster Mehrerau singen die Mönche einen Rorate Choral, der Altabt stellt seine historische Uhrensammlung vor und in der Klosterbibliothek werfen wir einen Blick auf die kostbaren Bücher. So besitzt das Kloster eine Ausgabe von "Utopia", ein Werk, das der englische Staatsmann und Humanist Thomas Morus vor 500 Jahren geschrieben hat. In der Jagdvilla, die einst ein englischer Adeliger um 1890 im hinteren Bregenzerwald erbaut hat und in deren Nähe die Hohenzoller im zweiten Weltkrieg wertvolle Gegenstände vor den Nazis versteckt haben, musizieren zwei Familienmusikgruppen für Advent in Vorarlberg. Der der jüngste Krippenbauverein im Bregenzerwald zeigt, in welch liebevoller Kleinarbeit seine Schmuckstücke entstehen. Im Kleinwalsertal geht es um die kostbare Tracht, in Brand spielen die Alphornbläser des Ortes. Eine Metallrestauratorin gibt Einblick in ihre Arbeit mit Kirchenkreuzen und anderen sakralen Wertgegenständen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Advent in Vorarlberg