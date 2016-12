ORF 2 15:25 bis 16:55 Liebesfilm Schön, dass es dich gibt A, D 2005 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Jackies beschauliches Leben als Hausfrau und Englischlehrerin wird von der Ankündigung Ludwigs, dass er sich von ihr scheiden lassen wird, um eine Jüngere zu heiraten, jäh unterbrochen. In einer Kurzschlussreaktion will sie sich notfalls auch chirurgisch runderneuern lassen und selbst einen jüngeren Mann finden. Peter Sommer ist von seinem Beruf als Versicherungsmakler ebenso gelangweilt wie von den jungen Frauen, die er reihenweise vernascht. Er sucht eine interessante, gebildete, ältere Frau. Unter Chiffre gibt er eine Annonce auf. Jackie findet diese Annonce. Die Boulevard-Komödie von Reinhard Schwabenitzky ist getragen von Tempo, witzigen Parallelhandlungen, Situationskomik und Verwechslungsvarianten zwischen den Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elfi Eschke (Jackie Hecht) Heio von Stetten (Peter Sommer) Nicole Ennemoser (Maria Hecht) Johannes Krisch (Günther Sommer) Michael Niavarani (Ludwig Hecht) Christian Spatzek (Peters Chef) Merab Ninidze (Peters Freund Gérard) Originaltitel: Schön, dass es dich gibt Regie: Reinhard Schwabenitzky Drehbuch: Reinhard Schwabenitzky, Alexander Hahn, Alexander Mahler Kamera: Helmut Pirnat Musik: Andreas Radovan