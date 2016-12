Schweiz 2 18:55 bis 21:00 Fußball Fussball: UEFA Europa League, 6. Spieltag 2016 Stereo Live HDTV Merken Mit dem Spiel in Stade de Suisse gegen den FK Astana beenden die Young Boys ihre Gruppenwettkämpfe und zugleich verabschieden sie sich von der Europa League. Am zweiten Spieltag, als die Berner in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, zu Gast waren, schafften sie ein torloses Unentschieden. Der BSC steht nach fünf Runden mit nur fünf Punkten auf dem Konto und auf Platz 3 in Gruppe B da. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Paddy Kälin Gäste: Gäste: Andy Egli