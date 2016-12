Schweiz 2 13:25 bis 14:15 Serien Madam Secretary Face the Nation USA 2015 2016-12-09 05:10 Dolby Digital HDTV Merken Elizabeth ist von ihrer Erfahrung in Teheran traumatisiert. Doch der Alltag im Aussenministerium geht weiter. Zudem will das amerikanische Volk wissen, was genau geschehen ist. Elizabeth wird zur Fernsehsendung "Face the Nation" eingeladen. Während Russell Jackson dazu drängt, die Einladung anzunehmen, befürchtet Elizabeths Team, dass ihre Chefin ein Blackout haben könnte. Die Folgen von Elizabeths traumatischem Erlebnis zeigen sich auch an anderen Orten. Sie hat Angst, dass Jason in der öffentlichen Schule zu wenig beschützt wird, und fordert für ihn Personenschutz, was Henry für komplett übertrieben hält. Derweil muss die Aussenministerin ihren Pflichten nachkommen. Der CEO einer der grössten US-Ölfirmen fordert Hilfe des Aussenministeriums an, um in Ecuador Bohrrechte zu sichern. Doch bei dem Gebiet handelt es sich um ein angehendes Naturschutzgebiet. Wie kann die USA sich auf der einen Seite vom Öl aus dem Nahen Osten emanzipieren und anderseits den Amazonas schützen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Téa Leoni (Elizabeth McCord) Timothy Daly (Henry McCord) Zeljko Ivanek (Russell Jackson) Keith Carradine (President Conrad Dalton) Bebe Neuwirth (Nadine Tolliver) Kathrine Herzer (Alison McCord) Evan Roe (Jason McCord) Originaltitel: Madam Secretary Regie: Rob Greenlea Drehbuch: Matt Ward Kamera: Learan Kahanov Musik: Transcenders