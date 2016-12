Schweiz 2 10:10 bis 10:55 Telenovela Wege zum Glück Folge: 731 D 2007 Stereo Merken Noras Sehnsucht nach Alexander ist gross, gerade jetzt, wo sie so viel Kraft braucht, um gegen Annabelle die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch Alexander wäre gerne viel enger an Noras Seite, doch auch er muss lernen, sich seine Sehnsucht zu verbieten. Annabelle nutzt das wertvolle Wissen über Alexanders Herkunft, um einen Deal mit Judith zu machen: Judith ruft nicht die Polizei und verschweigt, dass Annabelle noch lebt, dafür behält Annabelle Judiths Geheimnis für sich. Judith bleibt nichts anderes übrig, als sich auf Annabelles Deal einzulassen. Die Konsequenz daraus ist, dass Annabelle ungestört aus dem Gutshaus fliehen kann. Als Noras und Frederiks Falle für Annabelle auf einer Brücke zuschnappt, erkennt Annabelle sofort, dass Nora sie verraten hat. In die Enge getrieben, sieht sie nur noch einen Ausweg. Annabelle steigt über das Brückengeländer und droht zu springen, wenn ihr jemand näher kommt. Hat Annabelle damit noch einen letzten Trumpf in der Hand? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Berckhemer (Luisa Maywald) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Anja Boche (Nora Maywald) David Kramer (Simon Becker) Jens-Peter Nünemann (Hagen Ritter) Lucie Muhr (Patrizia Gravenberg) Susanne Gärtner (Julia Schilling) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Lars Morgenroth, Petra Wiemers Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Claus Deubel, Pavel Svamberk Musik: Curt Cress, Jörg Jesse