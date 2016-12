Schweiz 1 00:15 bis 02:05 Filme Liberace - Zuviel des Guten ist wunderbar USA 2013 Nach einer Vorlage von Scott Thorson, Alex Thorleifson 2016-12-08 03:50 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken USA 1977. Der junge Tiertrainer Scott Thorson (Matt Damon) trifft in einer Schwulenbar auf den Hollywoodproduzenten Bob Black (Scott Bakula), und die beiden freunden sich an. Später lädt Bob Scott zu einem Konzertabend nach Las Vegas ein. Beide besuchen sie die Show des Glamourpianisten und Entertainers Wladziu Valentino Liberace (Michael Douglas). Mithilfe von Bob gelangt Scott nach Ende der Show hinter die Bühne und lernt dort Liberace persönlich kennen. Liberace ist sofort begeistert vom jugendlichen Scott. Könnte Scott jener Mensch sein, der die Einsamkeit des Stars durchbricht? Liberace schlägt Scott vor, als sein Assistent zu arbeiten und in seinem palastartigen Anwesen zu leben. Der beeindruckte Jüngling akzeptiert die Offerte und kümmert sich zunächst um Liberaces Hund beziehungsweise macht den Fahrer von dessen Bühnenlimousine. Bald schon teilt Scott aber auch Bett und Whirlpool mit dem Entertainer, der ihn mit Champagner abfüllt und mit teuren Kleidern und Schmuck überhäuft. Schliesslich geht Liberace sogar so weit, dass er Scott adoptieren und sich ihm durch Schönheitschirurgie äusserlich angleichen will. Es folgen unzählige Schönheitsoperationen. Irgendwann wird Scott die Vereinnahmung durch Liberace zu viel, und er flüchtet sich in Alkohol und andere Drogen. Der Totalabsturz ist nur noch eine Frage der Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Douglas (Liberace) Matt Damon (Scott Thorson) Dan Aykroyd (Seymour Heller) Rob Lowe (Dr. Jack Startz) Debbie Reynolds (Frances Liberace) Scott Bakula (Bob Black) Tom Papa (Ray Arnett) Originaltitel: Behind the Candelabra Regie: Steven Soderbergh Drehbuch: Richard LaGravenese Kamera: Steven Soderbergh Musik: Marvin Hamlish Altersempfehlung: ab 12