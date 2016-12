Schweiz 1 21:00 bis 21:50 Magazin Einstein Die Macht des Lichts Licht im Schattenloch / Siegrist und seine Polarlichter / Die dunkle Seite des Lichts / Hilft Licht gegen Gewalt? CH 2016 2016-12-08 02:55 Stereo HDTV Merken Licht im Schattenloch: Das Dorf Viganella im Piemonteser Antronatal läge im Winter fast drei Monat im Schatten - mit Betonung auf "läge". Denn die kleine Berggemeinde hat sich einen kleinen Traum verwirklicht und holt sich die Sonne einfach mit einem gigantischen Spiegel mitten auf die Piazza. Siegrist und seine Polarlichter: Seit vielen Jahren bringt der Berner Christoph Siegrist einem Millionenpublikum die Wetterprognosen vom SRF-Dach in die Wohnstuben. Er wirkt kompetent, zurückhaltend und eher brav, aber dieser Eindruck täuscht. Privat steckt der studierte Atmosphärenphysiker voller Leidenschaft. Seine grosse Liebe sucht und findet er jeden Winter im hohen Norden. Sie heisst Aurora Borealis, ist unglaublich schön, faszinierend und rätselhaft: Sie ist das Polarlicht. Die dunkle Seite des Lichts: Adventszeit - Lichterzeit. Zu keiner anderen Zeit im Jahr wird sie deutlicher, die Liebe der Menschen zum Licht. Doch vor lauter Beleuchtung verlieren wir immer mehr die natürliche Dunkelheit der Nacht. Die Umrüstung der Aussenbeleuchtung auf helle LED verschlimmert die Situation noch. Hilft Licht gegen Gewalt?: Psychologen der Technischen Universität Eindhoven in den Niederlanden suchen nach der richtigen Lichtstimmung, um gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Menschen vorzubeugen. Nach vielversprechenden Versuchen im Labor mischen sich die Forscher unter das Partyvolk und machen eine berühmt-berüchtigte Kneipenstrasse in Eindhoven zum "Living Lab". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kathrin Hönegger Originaltitel: Einstein