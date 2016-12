Schweiz 1 10:25 bis 10:55 Nachrichten #SRFglobal Auslandmagazin mit Florian Inhauser Stereo HDTV Merken Staatsmännisch und smart, aber mit ultraliberalem und sehr konservativem Programm: François Fillon ist der Überraschungssieger der Vorwahlen bei den französischen Bürgerlichen. Bei der Vorwahl galt er als praktisch aussichtslos gegenüber seinem früheren Chef und Expräsidenten Sarkozy und erst recht gegenüber Alain Juppé, dem Bürgermeister von Bordeaux. Die Bürgerlichen gehen also mit dem konservativsten aller möglichen Kandidaten an den Start. Frankreich hat "un désir de droit", titelte die Wochenzeitung "L?Express", ungefähr "ein Bedürfnis nach rechts". Florian Inhauser und SRF-Korrespondent Michael Gerber diskutieren in "/SRFglobal" die Ausgangslage vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich im Frühling 2017. Wie sicher ist die Favoritenrolle von François Fillon? Kann das linke Lager noch einen Kandidaten aufbauen, der Fillon in die Quere kommt? Was passiert, wenn der linke Kandidat im ersten Wahlgang lediglich den dritten Platz belegt? Hat dann Marine Le Pen in der Barrage am 7. Mai doch eine Chance gegen Fillon? Zudem ist Florence Fischer - bekannt von ihren Videoreportagen bei der UEFA EURO 2016 - wieder in Frankreich unterwegs. Mit Handyvideos dokumentiert sie ihre Gespräche mit den Wahlberechtigten in den Strassen von Calais, Belfort und Paris. "/SRFglobal" ist das Magazin zum Weltgeschehen. Florian Inhauser greift zusammen mit den SRF-Korrespondenten einmal im Monat ein aktuelles internationales Thema auf. Der Hashtag im Sendungsnamen nimmt Bezug auf den speziellen Fokus der Sendung. Informiert wird nicht aus der Perspektive der Politiker und Staatsmänner, sondern aus der Sicht der Bevölkerung beziehungsweise der Mediennutzer. Die Ereignisse werden auf der Basis von öffentlichen Debatten vertieft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: #SRFglobal