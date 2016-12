Spiegel Geschichte 22:50 bis 23:40 Dokumentation Ägypten nach dem Frühling USA 2013 Stereo 16:9 Merken Mubarak wurde vom Volk gestürzt. Der ägyptische Frühling erwachte. Die Demokratie schien endlich greifbar nahe. Es folgten die ersten freien Wahlen. Aber nur ein Jahr später werden die demokratische gewählte Regierung und Präsident Mursi vom Militär gewaltsam entmachtet. Wie konnte die Muslimbruderschaft so schnell die Kontrolle verlieren? Warum hat sich Mursi nicht dem Volk, sondern dem Militär zugewandt? Hätten Amerikaner oder Europäer den Lauf der Dinge in Ägypten verhindern können? Oder hat der Staat im Staat, gelenkt von den allmächtigen Militärs, die Kontrolle nie wirklich abgegeben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Egypt in Crisis