Spiegel Geschichte 09:35 bis 10:35 Dokumentation Ein Kultfoto und seine Geschichte USA 2012 Stereo 16:9 Merken Das Bild ist eines der bekanntesten Fotos aus den 1930er Jahren: Elf Bauarbeiter, die auf einem Stahlträger sitzend in schwindelerregender Höhe Mittagspause machen. Aufgenommen wurde das Foto im September 1932, auf der Baustelle des Rockefeller-Gebäudes in Manhattan. Doch wer sind diese Männer? Wer war der Fotograf? Regisseur Seán Ó Cualáin geht der Geschichte dieses Fotos nach und schildert gleichzeitig den Aufstieg New Yorks zur Weltstadt - an dem insbesondere die Immigranten auf den Baustellen der Wolkenkratzer einen entscheidenden Beitrag leisteten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Men at Lunch Regie: Seán Ó Cualáin