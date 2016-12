Servus TV 07:25 bis 07:45 Dokumentation Durch wilde Wasser - Sturzfahrt vom Mount Everest A 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Dudh Kosi ist der höchstgelegene Fluss der Welt. Das Gefälle des unbarmherzigen Wildwassers am Mount Everest ist extrem groß. Vor 40 Jahren begleitet der Kameramann Leo Dickinson hier, auf dem Dach der Welt eine einzigartige Expedition. Die Teilnehmer wurden zu lebenden Legenden: sechs erstklassige olympische Kanuten, alle mit herausragenden Rekorden im Wildwasser-Kanufahren. Sie reisten 1976 in den Himalaya, um den höchstgelegenen Fluss der Welt mit handgefertigten Kajaks hinunter zu fahren. Zu Fuß auf über 5000 Meter, dann über 130 Kilometer quasi im Sturzflug ins Tal. Mit dabei war damals auch Berg- und Abenteuerfilmer Leo Dickinson, denn von Anfang an war geplant: über das waghalsige Unternehmen sollte auch ein Film entstehen. Der Film gewann zahlreiche Preise. Dickinson erinnert sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Durch wilde Wasser - Sturzfahrt vom Mount Everest

