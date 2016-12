Servus TV 23:55 bis 02:05 Musikfilm Das Phantom der Oper USA, GB 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das "Phantom der Oper" ist von Kind auf entstellt, seine rechte Gesichtshälfte von einer Maske bedeckt. Seit Jahren lebt der unheimliche Mann in den Katakomben der Oper von Paris. Man behauptet, dass er es ist, der insgeheim über die Aufführungen des Hauses bestimmt. Wer sich seinen Anweisungen widersetzt, dem würde ein Unglück widerfahren. Durch einen Trick verschafft der Maskenmann seiner Gesangsschülerin, dem Chormädchen Christine, die Titelrolle in dem neuen Stück. Als das Phantom erfährt, dass Christine und ihr Jugendfreund Raoul sich lieben, entführt er die junge Sängerin in sein gespenstisches Reich unter der Oper. Raoul muss den Kampf gegen den Maskenmann aufnehmen. Action-Regisseur Joel Schumacher ("Batman Forever", "Trespass") hat das gleichnamige Erfolgs-Musical von Andrew Lloyd Webber opulent und spannend verfilmt, wobei die Hauptdarsteller Gerald Butler (das "Phantom"), Emmy Rossum (Christine) und Patrick Wilson (Raoul) auch gesanglich überzeugen können. Protagonist des Films ist natürlich der Soundtrack von Andrew Lloyd Webber, wobei der britische Komponist im Vergleich zum Musical für die Verfilmung zusätzliche 15 Minuten Musik verfasste. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (Das Phantom) Emmy Rossum (Christine) Patrick Wilson (Raoul) Miranda Richardson (Madame Giry) Minnie Driver (Carlotta) Ciarán Hinds (Firmin) Simon Callow (Andre) Originaltitel: The Phantom of the Opera Regie: Joel Schumacher Drehbuch: Joel Schumacher, Andrew Lloyd Webber Kamera: John Mathieson Musik: Andrew Lloyd Webber Altersempfehlung: ab 6