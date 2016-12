Servus TV 22:00 bis 23:00 Dokumentation Jagdfieber in den Alpen A 2016 2016-12-08 02:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Stunden oft Tage liegen sie auf die Lauer und trotzen Wind und Wetter, alles für den einen spektakulären Moment. Tierfilmer brauchen Zeit, Geduld und Ausdauer, um das eine perfekte Bild einzufangen. Wie schwierig das ist, spüren die Männer besonders in den Alpen. Durch ständig wechselndes Wetter laufen die beiden preisgekrönten Naturfilmer Klaus Weissmann und Rolf Sziringer immer wieder Gefahr, die entscheidenden Momente zu verpassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jagdfieber in den Alpen