Servus TV 13:00 bis 14:53 Serien Der Doktor und das liebe Vieh Weihnachtsspecial 3 GB 1990 Stereo 16:9 HDTV Merken Weihnachten steht vor der Tür und die beiden Tierärzte James Herriot und Siegfried Farnon haben jede Menge Patienten, um die sie sich kümmern müssen. Einer davon ist der Vierbeiner Clancy der II., den Siegried als schwierigen Fall in Erinnerung hat und deshalb nur zu gerne an Tristan weitergibt. Der kämpft gerade mit finanziellen Schwierigkeiten, da er viel Geld beim Wetten auf Pferderennen verloren hat. Als im Pub eine Schlägerei ausbricht, wittert Tristan seine Chance. Er setzt Geld auf einen der Kontrahenten und erhofft sich dadurch einen großen Gewinn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Davison (Tristan Farnon) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Christopher Timothy (James Herriot) Lynda Bellingham (Helen Herriot) Jean Heywood (Mrs. Alton) John Sharp (Mr. Biggs) David Ellison (Jonathan Bradley) Originaltitel: All creatures great and small Regie: Michael Brayshaw Drehbuch: Christopher Penfold Kamera: Steve Saunderson Musik: Johnny Pearson