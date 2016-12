Servus TV 10:00 bis 11:05 Dokumentation Die Odyssee der Menschheit Unsere Reise CDN 2015 2016-12-11 14:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie konnten die Steinzeitmenschen Länder jenseits des Ozeans besiedeln? Das ist ein fortdauerndes Mysterium der Urgeschichte. Der Anthropologe und mehrfach preisgekrönte Filmemacher Niobe Thompson geht neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen nach und liefert dabei eine mögliche Antwort auf diese Frage. Von Papua-Neuguinea, in die russische Beringstraße, bis nach Sibirien reist Niobe Thompson, zu verschiedenen Völkern und blickt dabei auch hoffnungsvoll in die Zukunft der Menschheit. Denn die Vorfahren des Menschen standen oft am Rand der Ausrottung. Doch wie durch ein Wunder überlebten sie stets. Die Doku-Reihe "Die Odyssee der Menschheit" geht diesem Überlebenskampf des Homo sapiens nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Great Human Odyssey Regie: Niobe Thompson Drehbuch: Niobe Thompson Kamera: Daron Donahue Musik: Darren Fung