Servus TV 07:00 bis 07:55 Dokumentation Auf Entdeckungsreise - in der Tierwelt Die Welt der Haie - Geheimnisvolles Leben Die Welt der Haie - Geheimnisvolles Leben GB 2015 2016-12-08 18:15 Stereo 16:9 HDTV Merken Verschiedene Arten von Haien weisen unterschiedliches Verhalten auf. Mobularochen versammeln sich zu Tausenden und fliegen durch die Luft in spektakulären Paarungstänzen. Die Jungen der Zitronenhaie wachsen in speziellen Hai-Kindergärten in den Mangrovenwäldern auf. Weiße Haie kommunizieren miteinander anhand von Körpersprache. Graue Riffhaie verfügen sogar über einen besonderen Zahnarzt, der ihre Zähne untersucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Regie: Simon Blakeney Kamera: Hugh Miller, Kevin Flay

