Ballett Alonzo King LINES Ballet - Dust and Light D 2011 In einer Landschaft, die wie Wolken vorüberzieht und die Bühne mit warmem Licht und silbrigem Glanz erfüllt, zeigt Choreograph Alonzo King die emotionale Intimität des Tanzes. Die Tänzer bewegen sich in harmonischem Kontrapunkt zur Barockmusik der Concerti von Arcangelo Corelli und den wie aus dem Jenseits erklingenden geistlichen Chorwerken von Francis Poulenc. Originaltitel: Alonzo King Lines Ballet: Dust and Light