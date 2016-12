Classica 23:45 bis 00:30 Musik Valery Sokolov und David Fray Ludwig van Beethoven: Violinsonate A-Dur op. 30/1 / Johann Sebastian Bach: Violinsonate c-Moll BWV 1017 D 2009 Stereo 16:9 Merken Valery Sokolov (Violine), David Fray (Klavier). Ludwig van Beethoven: Violinsonate A-Dur op. 30/1 - Johann Sebastian Bach (1685-1750): Violinsonate c-Moll BWV 1017. Konzertaufzeichnung vom Verbier Festival (Schweiz). Der ukrainische Geiger Valery Sokolov, geboren 1986, zählt zu den großen Talenten der jüngeren Generation und tritt in aller Welt als Solist und Kammermusiker auf. Der französische Musiker David Fray, geboren 1981, zählt zu den führenden Pianisten der internationalen Musikszene. Einen Schwerpunkt in seinem Repertoire bilden die Werke der großen deutsch-österreichischen Tradition. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Valery Sokolov (Violine), David Fray (Klavier) Originaltitel: Valery Sokolov und David Fray Musik: Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach