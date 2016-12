Classica 20:15 bis 23:45 Oper Mozart, Le nozze di Figaro A 2014 Stereo 16:9 Merken Aus dem Theater an der Wien. Wolfgang Amadeus Mozart: "Le nozze di Figaro" in einer konzertanten Aufführung. Musikalische Leitung: Nikolaus Harnoncourt. Mit Bo Skovhus (Conte di Almaviva), Christine Schäfer (Contessa di Almaviva), Mari Eriksmoen (Susanna), Andrè Schuen (Figaro), Elisabeth Kulman (Cherubino), Ildikó Raimondi (Marcellina), Peter Kálmán (Bartolo/Antonio), Mauro Peter (Basilio/Don Curzio), Christina Gansch (Barbarina). Originalklang-Spezialist Harnoncourt dirigierte die drei Da-Ponte-Opern so, wie es ihm nach jahrzehntelanger intensiver Beschäftigung mit Mozart vorschwebte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bo Skovhus (Conte di Almaviva) Christine Schäfer (Contessa di Almaviva) Mari Eriksmoen (Susanna) André Schuen (Figaro) Elisabeth Kulman (Cherubino) Ildikó Raimondi (Marcellina) Peter Kálmán (Bartolo/Antonio) Originaltitel: Mozart: Le nozze di Figaro Drehbuch: Lorenzo da Ponte Musik: Wolfgang Amadeus Mozart